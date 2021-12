Prefeitura prorroga suspensão de cinemas, teatros e casas de espetáculo até 2021

Cinemas, teatros e casas de espetáculo de Salvador vão continuar com as atividades suspensas até o próximo dia 6 de janeiro. Estão suspensos ainda os eventos sociais nos clubes, bem como as entidades recreativas e esportivas, que promovam festas, apresentações artísticas, aniversários, formaturas e casamentos, bem como o funcionamento de bares e lanchonetes. Somente as atividades esportivas estão mantidas nos clubes assim como o funcionamento de restaurantes que disponibilizem entradas independentes.

O decreto prevê ainda a prorrogação, até o próximo dia 11 de janeiro, da proibição de atividades de classe da rede municipal de educação, bem como da rede privada de ensino. As medidas para a contenção do coronavírus nos estabelecimentos de call center também foram prorrogadas.

Também está proibida, até o dia 11 de janeiro, a realização de alguma ação que implique em emissão sonora que atinjam logradouros públicos e estabelecimentos particulares, com exceção aos que já estavam liberados. O Mercado Municipal Antônio Lima, no bairro da Liberdade, fica fechado também até o próximo dia 11 de janeiro.

