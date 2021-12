Prefeitura prorroga consulta pública para elaboração do Plano Salvador 500

A consulta pública para elaboração do Plano Salvador 500 foi prorrogada pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF) para o dia 13 de outubro, de acordo com informação divulgada pela prefeitura, nesta sexta-feira, 2. O prazo terminaria em 10 de outubro e foi estendido devido à alta demanda. Para participar, a população deve responder a um questionário disponível no site do órgão.

Na página, o cidadão informará a idade, o gênero e o bairro onde reside. Em seguida, definirá dez prioridades de intervenção por área no médio (até 2030) e longo (2049) prazos, atribuindo notas para o que considerar mais importante.

A prefeitura lançou o Plano Salvador 500 em maio de 2014, este é um instrumento público de planejamento da capital baiana para os próximos 30 anos. O nome se refere à execução do plano, que vai coincidir com o aniversário de 500 anos da primeira capital do Brasil, em 2049.

O projeto é dividido em três etapas, e a mais importante delas é a implantação do PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano), que visa identificar problemas estruturais da cidade e, através da leitura dos seus habitantes, definir uma estratégia de ordenamento territorial e de crescimento do município nas dimensões física, ambiental, econômica e cultural.

Ambos principais objetivos estão associados ao desenvolvimento sustentável da cidade, para promover o desenvolvimento urbano sustentável, contemplando orientações para o ordenamento territorial integrado e abrangente.

“Queremos ouvir da população o que precisa ser melhorado na cidade. Por isso, foi criado esse questionário para ampliar a participação da sociedade civil na construção deste plano. A consulta pública contém questões significativas e desafiantes da cidade, visando o alcance de transformações estruturais em Salvador por meio de planejamento”, explica a presidente da FMLF, Tânia Scofield.

O processo para confecção do plano teve início em 2014. O documento está dividido em três cadernos: 1 – Sociedade, Economia e Território, que aborda a situação, contextos e condicionantes históricos; 2 – Cenários, que reúne perspectivas, tendências e propositivos para 2030 e 2049; e 3 – Agenda do Plano Salvador 500, que mostrará a visão da capital desejada por todos em 2049.

adblock ativo