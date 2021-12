Prefeitura promete tapar mais buracos a partir de julho

Alvos cada vez mais frequentes de reclamações de motoristas, os buracos têm se tornado parte da rotina de Salvador. Diante da gravidade do problema, cerca de 40 vias terão trechos contemplados com a recuperação asfáltica permanente, segundo previsão feita pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop).

No entanto, o superintendente, Antônio Carlos Batista Neves, diz que a expectativa é que os reparos somente sejam feitos a partir da segunda quinzena de julho.

"O prefeito disponibilizou R$ 26 milhões para reciclar os pavimentos que estão muito fissurados. As licitações estão em curso. Vamos fazer a recuperação no limite do recurso. Dá para, no máximo, 40 vias", diz Batista Neves.

Ainda segundo o superintendente da Sucop, os critérios de escolha dos pontos envolvem as vias de tráfego mais movimentadas, aquelas que dão acesso a hospitais e grandes escolas e onde circulam os maiores fluxos de trabalhadores.

Locais - Nesta quinta-feira, 13, A TARDE circulou pela cidade e encontrou buracos em bairros como Paripe, Periperi, Tubarão, Pituba, Brotas e avenidas como Tancredo Neves, Vasco da Gama, Ogunjá e na região da Rótula do Abacaxi.

Na Rua Várzea de Santo Antônio, na Pituba, moradores colocaram galhos de árvores para sinalizar o perigo.



