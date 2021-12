Prefeitura promete asfaltar 31 vias até abril de 2014

Até o final de abril do próximo ano, 31 ruas e avenidas da capital baiana terão a pavimentação asfáltica totalmente recuperada (confira relação abaixo).



O prefeito ACM Neto assinou, ontem, ordem de serviço para o início das obras de oito vias: as avenidas Paulo VI, na Pituba; Octávio Mangabeira, na orla; a Luiz Viana Filho, na Paralela; além da estrada do Matadouro, em Águas Claras; e as ruas Régis Pacheco e Direta, no Uruguai; a rua São Marcos, em Pau da Lima; e o vale do Canela.



Serão recapeados 73 quilômetros, que devem ser recuperados, gradativamente. A requalificação das vias faz parte da primeira fase de reparos, que contemplou as bases de tráfego da cidade. Após a conclusão dos reparos, mais 31 ruas devem ter o asfalto renovado.



De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), Paulo Fontana, no total, serão investidos R$ 192 milhões em todo o processo de recuperação.



"As obras serão feitas em três etapas. Nessa primeira fase, foram contempladas as ruas principais. A intenção é que todo o asfalto da cidade, que estava desgastado, seja trocado", disse.



Segundo o secretário, para evitar congestionamentos e possíveis transtornos à população, todos os reparos serão realizados durante a noite, por volta das 20h, após o horário de pico do tráfego.



"Nossa intenção é melhorar o tráfego da cidade sem que haja nenhum tipo de problemas", afirmou.



Alterações



Embora estejam previstas para ser concluídas em abril, há a possibilidade de que o prazo se estenda.



"O contrato para a realização das obras vigora até o final de abril, mas pode haver alteração no prazo em função de chuvas. O andamento do processo depende, ainda, do fornecimento da matéria-prima, que é o cimento asfáltico de petróleo, fornecido pela Petrobras", completou.



As obras serão coordenadas pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), vinculada à Sindec, e executadas por empresas contratadas pela prefeitura. "Cada empresa vai ser responsável por duas ruas para agilizar os serviços", disse.

