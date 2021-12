Prefeitura proíbe faixas e balões nas festas populares

As festas populares de Salvador são conhecidas por levar milhares de pessoas às ruas. A visibilidade proporcionada pelas celebrações incentiva a proliferação de faixas, cartazes de protesto e, principalmente, de propaganda política.

Entretanto, uma medida adotada pela prefeitura promete priorizar a participação do povo e as apresentações culturais. A partir das comemorações no 2 de Julho, as faixas e os blimps (balões de publicidade) estarão proibidos durante os festejos.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, a decisão de proibir propagandas de qualquer natureza durante o desfile foi reforçada após a inclusão da Lavagem do Bonfim como Patrimônio Imaterial do Brasil e da inserção do 2 de Julho - data Independência da Bahia - no calendário nacional.

Para a Lavagem do Bonfim de 2014, o secretário destacou que será dada uma atenção especial ao cortejo e às baianas que puxam o desfile, além de agregar novas entidades culturais à festa. "É preciso manter suas tradições e preservá-las, principalmente a partir de agora que a lavagem foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e entrou para o livro de Registro Especial como Forma de Expressão, juntando-se ao Samba de Roda do Recôncavo Baiano, ao Ofício das Baianas de Acarajé e à Capoeira no acervo baiano que orgulha o país", destacou.

adblock ativo