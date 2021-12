Prefeitura precisa de mais asfalto para obras

Após a temporada de chuvas, a prefeitura tem novo desafio para continuar a recuperação das esburacadas vias da capital: conseguir dez vezes mais cimento asfáltico de petróleo (CAP) - matéria-prima para a produção de asfalto.



Atualmente, cerca de 400 toneladas mensais são fornecidas pela Petrobras. Ontem, os secretários municipais de Infraestrutura, Paulo Fontana, e da Casa Civil, Albérico Mascarenhas, se reuniram com representantes da estatal para solicitar fornecimento de 4.500 toneladas de CAP por mês.



O investimento anunciado pela prefeitura para as obras é de R$ 195 milhões.



Segundo Fontana, a empresa contratada para a repavimentação das avenidas ACM e Juracy Magalhães parou o serviço por dois dias por falta de asfalto, no início desta semana.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, a quantidade de matéria-prima fornecida somente é suficiente para abastecer a usina da prefeitura (em Pirajá).



Sem a ampliação do fornecimento não será possível atender à demanda das empreiteiras que serão contratadas para as obras de requalificação nas vias.



"Serão mais seis usinas que produzem asfalto para as empreiteiras", explicou Fontana. Pelos cálculos dele, "serão necessárias 4.500 toneladas de CAP por mês".



Estas empresas devem começar a trabalhar na primeira semana do mês de novembro, aind a de acordo com o gestor.



Áreas



Áreas como as avenidas Luiz Tarquínio, Octávio Mangabeira, Paulo VI, Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela), San Martin, além da Estrada Velha do Cabrito (subúrbio ferroviário) serão beneficiadas.



A avenida Avenida Juracy Magalhães e o Caminho de Areia estão em obras.



Segundo Mascarenhas, o gerente nacional de comercialização de asfaltos da Petrobras Distribuidora, Roberto Rodrigues, que participou da reunião, se reunirá com a direção da estatal para estudar alteração da logística de distribuição para aumentar o fornecimento.



"A empresa ficou de estudar alternativas e nos prometeu uma resposta para a próxima segunda-feira", disse.



A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação da Petrobras para saber se poderá atender à demanda, mas a estatal informou que ainda não tem posicionamento sobre o assunto.





Buracos



Enquanto a prefeitura não consegue aumentar o fornecimento de CAP para as obras de requalificação das vias, a população continua sofrendo com o estado ruim de algumas ruas e avenidas.



Na rua Amado Coutinho, em Brotas, uma cratera se abriu em frente ao edifício Alan, onde mora o comerciário Antônio Jorge Silva, 48 anos. Segundo ele, o problema é recorrente no local.









"Já denunciamos a todos os órgãos possíveis, mas nada é feito. Este buraco existe desde que moro aqui, há sete anos", lamentou.



Em São Cristóvão, na avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto), os buracos exigem paciência dos motoristas. "E muito braço, pois é preciso ter atenção para não cair nos buracos nem danificar o carro", disse o autônomo Lucas Azevedo, 24.





Em Mussurunga, o problema se repete. "Difícil mesmo é encontrar um local nessa cidade que não tenha buraco, dos bairros nobres aos populares", apontou o motorista Adelmo Santos, 36.

