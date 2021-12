Prefeitura põe abaixo quiosques em Itapuã

Oito dos 14 quiosques de alvenaria da orla de Itapuã foram demolidos pela prefeitura, na manhã de terça-feira, 15, para requalificação do trecho.

Com a presença de cerca de 50 guardas municipais, muitos deles armados, técnicos da Secretaria de Ordenamento Público (Semop) coordenaram a derrubada das estruturas com o uso de uma retroescavadeira.



A previsão é que os quiosques restantes e outras 12 estruturas menores sejam demolidas até amanhã. A intervenção faz parte do projeto que pretende, até o fim de 2015, ter nove trechos da orla requalificados.



A derrubada lembrou a demolição das barracas, ocorrida em 2010, por determinação da Justiça Federal. Desta vez não houve resistência e protestos que ocorreram à época. Eles disseram que foram informados pela prefeitura de que outro espaço seria disponibilizado enquanto a obra é executada e, em seguida, retornariam, após finalizar a requalificação.

Uma das previsões iniciais da Casa Civil era que a requalificação em Itapuã fosse concluída em maio deste ano. Mas as obras começaram com atraso, último dia 3. A nova previsão é que seja finalizada em nove meses, em abril do ano que vem.



Até lá, comerciantes que trabalhavam no local estão preocupados sobre como vão ganhar o sustento.



Coco Mel



"Espero que não fique que nem o que aconteceu com as barracas de praia. Derrubaram e não deu em nada. Minha irmã não quis nem assistir derrubarem o quiosque que a gente trabalhava", contou Edenilson Ferreira, 35, irmão da permissionária do quiosque Coco Mel, o primeiro a ser demolido.



"Tinham 20 pessoas trabalhando aqui. Agora, todos terão que se virar. Quero ver o que a prefeitura vai fazer com a gente", cobrou a garçonete Elaine Guedes, 27.



A permissionária Liliane Dias, 28, disse que não há garantias. "É triste e doloroso ver tudo ser derrubado. Mas, se é para vir coisa nova, a gente tem que aceitar. A prefeitura falou que vai devolver, mas sempre fica aquela dúvida. Tiveram só uma reunião com a gente", afirmou.



Após reivindicação dos comerciantes, a prefeitura concedeu um prazo até anteontem para que os permissionários retirassem os equipamentos do local para a demolição. Ontem pela manhã, alguns deles ainda retiravam materiais.



Pai de um jovem com paralisia cerebral, o permissionário Pedro Xavier, 59, do quiosque Cravinho do Rasta, contou que pagava o convênio médico do filho de R$ 354 e outras despesas com o que tirava do local.



"Não tenho expectativa de emprego com quase 60 anos. Na última reforma que fiz, gastei R$ 6 mil. Quero voltar a trabalhar. Espero que pelo menos a gente possa trabalhar na praia", disse Xavier, há 25 anos no local.



"Disseram para a gente sair muito em cima. Não teve diálogo. Dependo do quiosque para duas famílias. A gente devia receber uma espécie de seguro-desemprego, uma ajuda de custo. Não somos contra, mas essa demolição desempregou muita gente", acrescentou a permissionária Elisabete Rodrigues, 52.



Quiosques



A secretária de Ordenamento Público da capital baiana, Rosemma Maluf, disse que "todos os permissionários que tiverem licença e que já trabalhavam no local receberão quiosques".



De acordo com a programação da prefeitura, baianas de acarajé e vendedores de coco e mingau receberão estruturas móveis. Enquanto a obra é executada, eles poderão trabalhar no local "sem atrapalhar o andamento da obra".



"Os quiosques com estruturas grandes, como lanchonetes, vão ter que aguardar a finalização da obra", esclareceu a gestora.

