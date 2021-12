Prefeitura pode arcar com parte das dívidas trabalhistas da CSN, afirma secretário

Após o anúncio da rescisão contratual com a CSN (Concessionária Salvador Norte) e o aviso de paralisação dos rodoviários da empresa, em vigência desde a segunda-feira, 29, a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Mobilidade (Semob), preparou uma operação emergencial de transporte buscando garantir o atendimento dos usuários do transporte público na região operada pela concessionária com a oferta de veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec), os "amarelinhos", operando 30 das 68 linhas da bacia.

Em entrevista para o programa Isso é Bahia da rádio A TARDE FM (103.9), o secretário da pasta, Fabrizzio Muller, especificou qual foi o critério tomado para estabelecer as linhas que seriam contempladas com o plano de modo a oferecer a demanda necessária do transporte público para a população da área.

"Precisamos entender que há uma paralisação e estamos trabalhando com toda as possibilidades que temos no momento. Tivemos uma avaliação das linhas mais demandadas da área coberta pelo CSN e estamos priorizando essas linhas. É um momento de paralisação diferente de paralisações anteriores que já tivemos. Temos o metrô naquela área que consegue fazer o transporte de pessoas de forma localizada, saindo de São Cristóvão e indo até a Lapa, então isso já ajuda nesse plano de contingência. Antigamente quando havia uma paralisação tínhamos esse desafio de pegar o passageiro em Mussurunga e deixar ele no Centro e hoje se consegue fazer através de outros modais, então buscamos essa lógica para que com menos linhas atingíssemos o maior número possível de pessoas", afirmou.

Com a manutenção da greve dos trabalhadores da CSN, que exigem o pagamento de dívidas trabalhistas que chegam na casa dos R$ 35 milhões, é especulado que o município arque com uma parte da verba rescisória desses trabalhadores e que absorva cerca de 3 mil funcionários da antiga concessionária para trabalhar na operação direta que ficará à cargo da Prefeitura de Salvador.

"A relação entre os trabalhadores e a CSN é uma relação privada entre eles. A prefeitura tem buscado um entendimento para que haja o menor transtorno possível para a cidade e existe uma possibilidade de acordo na mesa para que um recurso do município seja utilizado também para o pagamento dessas multas, mas isso ainda está sendo discutido. Essa operação direta que o município se propôs a fazer é uma solução intermediária e transitória para que a gente possa manter o serviço de transporte público dessa bacia, que abrange uma área extremamente importante da cidade. Já estamos lançando de imediato uma nova licitação para cobertura dessa área e acreditamos que nesse momento conseguiremos absorver em torno de 3 mil funcionários. Serão contratos via Reda e os trabalhadores farão parte dessa operação até que uma solução definitiva seja tomada", explicou.

Confira entrevista completa:

Fernando Valverde Prefeitura pode arcar com parte das dívidas trabalhistas da CSN, afirma secretário

adblock ativo