Prefeitura planeja instalar mais oito subprefeituras em 2014

O prefeito ACM Neto conseguiu implantar duas das dez prefeituras-bairro planejadas, nos 14 primeiros meses de sua gestão.

A previsão é que outras três (Cajazeiras, Subúrbio e Cidade Baixa) sejam inauguradas até o final de maio. As outras cinco prefeituras-bairro, no entanto, deverão ser entregues no segundo semestre.

Sucessivos adiamentos têm atrasado a implantação das unidades. As prefeituras-bairro são apontadas pelo prefeito como "o único caminho" para atender aos contrastes sociais da capital baiana.

Ainda no período de sua campanha, Neto divulgou que queria três unidades em funcionamento nos 30 primeiros dias de governo.

Vencido o prazo, a nova estimativa passou para quatro prefeituras-bairro, com oferta de 450 serviços para a população, em junho do ano passado. No entanto, a meta também não foi atingida.

Em julho, o prazo mudou novamente. A expectativa era de que cinco unidades operassem no modelo elaborado por técnicos da Fundação Mário Leal em janeiro de 2014. Mais uma vez, o planejamento não foi cumprido.

A primeira inauguração efetiva - a do Centro-Brotas - só ocorreu no último 12 de fevereiro. A de Itapuã foi inaugurada no dia 29 de março, mas só foi aberta ao público no último dia 2.

A nova previsão é que as dez unidades previstas operem até o final deste ano (ver infografia ao lado).

Licitação

Conforme o coordenador de descentralização da prefeitura, Reinaldo Braga, os atrasos decorreram de problemas com as licitações para reformas dos imóveis.

Segundo ele, os documentos haviam sido encaminhados para a Secretaria Municipal de Gestão (Semge), mas o órgão estava com um acúmulo de licitações.

"Aí, surgiu a ideia de colocar as licitações na Sucop (Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador). Foi quando deslancharam. Perdemos seis meses por conta disto", explicou Braga.

Ainda segundo o coordenador, as subprefeituras trazem um conceito de descentralização de serviços e administração para sanar problemas históricos da cidade.

"Pessoas de bairros distantes podem ter acesso a serviços municipais sem ter que se deslocar até a sede do órgão. Antes, como o serviço era centralizado, pessoas com pouca renda não tinham condições de acessá-lo", disse.

Braga exemplificou: "A Sucom só atende hoje pela internet ou na sede, na região do Iguatemi. Com as prefeituras-bairro, nós estaremos mais próximos da comunidade e com uma agilidade maior. A gente vai ver se as construções estão sendo feitas de forma irregular ou se estão ocorrendo invasões, por exemplo".

A proposta é que usuários tenham acesso a serviços como cadastro do Bolsa Família, alvará para construção e vagas de emprego, entre outros, na unidade.

"A maioria dos serviços é finalizada na prefeitura-bairro. Às vezes, um documento precisará ser remetido à sede do órgão, mas enviaremos via malote. O cidadão não precisa se deslocar", frisou Braga.

