Prefeitura pede que população não saia de casa ou trabalho

A prefeitura de Salvador recomenda que a população não saia de casa ou do trabalho, nesta quinta-feira, 28. O pedido tem a ver com a intensidade da chuva que cai na cidade desde o final da manhã.

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), órgão municipal de trânsito, pede atenção redobrada aos motoristas por conta dos alagamentos em vários pontos da cidade.

O mau tempo gerou diversas ocorrências em poucas horas. A Associação dos Transportes Marítimos da Bahia (Astramab) suspendeu a travessia Salvador-Mar Grande desde às 13h30 desta quinta. A Capitania dos Portos sugeriu que o transporte fosse interrompido devido às más condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos.

A Estação da Lapa também teve o seu funcionamento prejudicado pela chuva. O subsolo da estação, que costuma sofrer com infiltrações em dias típicos de sol, foi invadido pelo aguaceiro. A praça de alimentação do local, no primeiro andar, ficou alagada e os funcionários tiveram que retirar a água.

Até os dois maiores shoppings centers da capital baiana tiveram que consertar percalços causados pela chuva. Um bueiro estourou no estacionamento do Salvador Shopping e uma internauta registrou o momento que a água se espalhou pelo local.

A chuva também causou transtornos no shopping Iguatemi, que sofreu infiltrações em parte do teto do terceiro piso. A assessoria do estabelecimento informou que a causa foi o entupimento de uma das calhas.

Trânsito

A sugestão da prefeitura é reforçada pelas dificuldades para trafegar em Salvador. De acordo com o órgão de trânsito, a região do Iguatemi está bastante congestionada durante a tarde, assim como os dois sentidos da Avenida Paralela.

A ladeira da Avenida Contorno segue bloqueada no sentido Comércio, devido ao risco de desabamento da encosta ao lado da via.

Internauta registra transtornos e pontos de alagamento em Salvador. Confira!

