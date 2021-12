Prefeitura oferece serviços de saúde em shopping da cidade

A Prefeitura vai oferecer serviços gratuitos em saúde no estacionamento do Salvador Norte Shopping, na sexta-feira, 23, das 9h às 16h. Os atendimentos serão organizados por ordem de chegada e o cidadão deve portar um documento de identificação com foto e o cartão do SUS.

A população contará com exames laboratoriais e oftalmológicos, consultas médicas, vacinação, testes de glicemia e aferição da pressão arterial, além de atividades educativas com orientação nutricional, sobre o combate à dengue, escovação dental e prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

Na terceira edição do Viver Ação Social será possível fazer consultoria jurídica, ter intermediação de mão de obra e confeccionar carteira de trabalho. Agências móveis da Embasa e Coelba, bem como procedimentos estéticos como hidratação capilar e limpeza de pele, estarão no local.

O evento, promovido pela Secretaria Municipal da Saúde, tem como público alvo os moradores de Jardim das Margaridas, São Cristóvão, Mussurunga, Itapuã e adjacências.

