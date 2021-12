Prefeitura oferece mil vagas em cursos pelo Pronatec

Mil vagas para cursos profissionalizantes gratuitos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec-Copa) serão disponibilizadas pela prefeitura de Salvador a partir da próxima terça-feira, 18.

Estão disponíveis cursos para agente de informações turísticas, agente cultural, auxiliar de faturamento, auxiliar de pessoal, auxiliar de recursos humanos, bartender, camareira, garçom, copeiro, organizador de eventos, recepcionista de meios de hospedagens e de eventos e língua brasileira de sinais (Libras) avançadas e básica.

As inscrições poderão ser realizadas na sede do Centro do Empreendedor Municipal (CEM), situado no Shopping J.J. Center, na Baixa dos Sapateiros, das 9h às 17h, até o dia 21 de março.

Para se inscrever, o candidato precisa ser maior de 18 anos, residir em Salvador e não ter vínculo empregatício. É preciso levar RG, CPF, comprovante de residência em Salvador e de escolaridade (cópia e original). As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Cursos

Os cursos serão ministrados pelo Senac e Ifba, a partir de abril e os candidatos receberão um auxílio transporte e lanche.

De acordo com o diretor de Empreendedorismo da Sedes, Alan Rocha, responsável pela ação realizada pelo CEM, a estimativa é que 300 senhas sejam distribuídas por dia.

Ele informou que o excedente será mantido num cadastro reserva, para uma nova oportunidade, assim como foi feito em 2013, quando duas mil pessoas se inscreveram.

No ano passado, Salvador foi a primeira colocada no Norte/Nordeste em alunos inscritos no Pronatec-Copa, segundo dados do Ministério do Turismo (Mtur). No ranking nacional das cidades-sedes, a capital baiana só perde para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

