A Prefeitura oferece 781 vagas para cursos gratuitos em Salvador. São 70 oportunidades para estudar na Casa do Trabalhador de Oxumaré e de Santa Mônica, 360 para o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e 351 para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

A Casa de Oxumaré, que fica na Ladeira de São Bento, disponibiliza 50 vagas para curso de espanhol básico. Já a Casa do Trabalhador de Santa Mônica, que fica na Rua Aristides de Oliveira, em Santa Mônica, oferece 20 vagas para curso de alisamento. As inscrições devem ser feitas nas sedes das entidades.

O Senat oferece 30 oportunidades para curso de auxiliar administrativo financeiro, com intérprete, para deficientes auditivos e físicos. Também há vagas para os cursos de auxiliar administrativo financeiro; cobrador; recepcionista de consultório médico/dentário; recepcionista com informática; auxiliar de pessoal; operador de telemarketing; auxiliar de atendimento com faturamento de convênio médico e condutor de emergência/ Mopp para o público em geral.

A inscrição pode ser feita nos postos do Simm do Comércio, Cabula VI, Cajazeiras ou na Boca do Rio.

Os cursos ofertados no Senac são para auxiliar administrativo financeiro; operador de telemarketing; recepcionista em meios de hospedagem; recepcionista; camareiro(a) em meios de hospedagem; montagem e manutenção de computadores; e operador de computador, além de 12 vagas para deficientes físicos nas aulas de operador de computador.

Interessados devem procurar a sede do Senac, na Avenida Tancredo Neves, na Casa do Comércio, com exceção para os portadores de deficiência física que podem se inscrever no primeiro dia de aula.

Os candidatos para todos os cursos devem ter a partir de 18 anos e ensino médio incompleto. A vaga para condutor de emergência/ Mopp também exige carteira de habilitação tipo B há no mínimo 2 anos e o interessados deve ter a partir de 21 anos. Para se inscrever, é necessário levar RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, carteira de trabalho e número do PIS ou NIS.

