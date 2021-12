Prefeitura oferece 6,41% de reajuste a professores

Os professores da rede municipal decidem nesta terça-feira, 9, em assembleia que será realizada no Hotel Fiesta, no Itaigara, se aceitam a proposta de 6,41%, dividida em duas vezes apresentada pela prefeitura de Salvador, em reunião nesta segunda-feira, 8. O encontro foi realizado entre o secretário de gestão, Alexandre Paupério e representantes do Sindicato dos Professores (APLB).

Elza Melo, diretora da APLB, que esteve na reunião, informou que nesta terça, vai apresentar a proposta à categoria. "Negamos a proposta de pronto, mas vamos encaminhar o que ofereceram. Foram 6,41%, sendo 3,7% retroativos a maio e o restante em dezembro". A diretora lembra que a categoria pede 13,01% de reajuste.

Ainda segundo Elza, o secretário apresentou um documento que mostra que a prefeitura não teria como oferecer mais.

Outro ponto levantado pela diretora é a implantação imediata do plano de carreira. "Queremos que o plano seja executado assim que for regulamentado, a previsão é que isso ocorra em 20 de junho", disse Elza, que completou "também tem a reserva da jornada de trabalho, que dá 1/3 da carga horária para o professor estudar, planejar e fazer pesquisa".

Protesto



Na manhã desta segunda, os professores protestaram em frente ao Cais Dourado, no Comércio, onde o prefeito ACM Neto participou da apresentação do projeto "Ouvindo Nosso Bairro". Durante a manifestação, os docentes apitavam, assobiavam e gritavam "professor na rua, prefeito a culpa é sua".

