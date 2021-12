Prefeitura notifica embarcações atracadas em praias

Quatro embarcações que estão paradas na praia da Ribeira foram notificadas na manhã desta segunda-feira, 20. A ação faz parte da operação iniciada pela prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), com o objetivo de recolher carcaças e sucatas de barcos atracados no local, contribuindo com a segurança, saúde pública e estética da cidade.

De acordo com o responsável pela ação, Roberto Guerreiro, as notificações e retiradas continuam ao longo da semana e uma operação conjunta com a Marinha está prevista para acontecer ao final do mês de outubro, quando serão retiradas as embarcações abandonadas no mar.

"Já iniciamos a remoção de dez carcaças na faixa da areia, cujos proprietários foram notificados e não tomaram providências. É preciso que os mesmos se responsabilizem pelas suas embarcações, a fim de garantir que as praias fiquem limpas, seguras e que a paisagem natural seja preservada", afirma Guerreiro.

O material recolhido pelos agentes da Semop será levado para o depósito do órgão, localizado na Avenida San Martin. O dono que desejar retirar o seu bem deverá se direcionar ao órgão munido de documentos e seguir os trâmites necessários para reavê-lo.

