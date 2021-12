Prefeitura nega ter pago cachês a artistas do Réveillon

Assessoria de comunicação da Prefeitura de Salvador desmentiu declarações de Flora Gil, mulher de Gilberto Gil, que teria dito à colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, que Caetano Veloso e Gilberto Gil teriam recebido uma parte do cachê, por se apresentarem no Réveillon de Salvador, paga pela prefeitura.

Segundo a assessoria, a Coca-Cola teria preferido pagar diretamente aos artistas, e a Schin teria repassado o dinheiro para a prefeitura, que teria repassado aos artistas. Segundo a colunista, Caetano Veloso e Gilberto Gil teriam recebido, cada um, R$ 600 mil de cachê.

adblock ativo