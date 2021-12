Prefeitura nega roubo de bicicleta na estação do Bonfim

A prefeitura da capital baiana negou que tenha havido roubo de uma das bicicletas da estação de compartilhamento no Bonfim, do projeto Salvador Vai de Bike, durante a madrugada desta sexta-feira, 14.

A agência de comunicação do executivo municipal (Agecom) informou que a estação foi alvo de vândalos, mas que já voltou a funcionar após a empresa responsável ter realizado uma manutenção.

De acordo com o secretário do Escritório da Copa do Mundo (Ecopa), Isaac Edington, responsável pelo projeto no município, houve apenas danos na caixa de tecnologia da estação, na fiação elétrica e no suporte (braço) que fixa os equipamentos.

O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim). A equipe de investigação está em busca de imagens de câmeras de monitoramento que possam identificar os vândalos.

Ainda de acordo com o secretário, a Policia Militar e a Guarda Municipal também foram acionadas.

O secretário também pediu que a população denuncie qualquer "movimentação estranha" nas estações, ligando para a Ouvidoria da Prefeitura, através do telefone 156.

