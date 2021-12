Prefeitura não comparece a reunião e Samu mantém paralisação

Após os médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) decretarem paralisação de 24h, nesta quinta-feira, 4, a Prefeitura de Salvador não compareceu à reunião de mediação, na manhã desta quarta, 3, no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Participaram do encontro o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb), Abelardo de Menezes, o presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), Francisco Magalhães, além de uma comissão dos médicos grevistas. Uma nova reunião foi marcada para a próxima quarta, 10, na Superintendência do Trabalho.

De acordo com Magalhães, a prefeitura recebeu a convocação para a mediação e, como nenhum gestor municipal esteve presente, a reunião seguiu normalmente sem nenhum tipo de proposta relativa às manifestações do sindicato.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que não havia sido notificada pelo sindicato para comparecer à reunião e por isso não enviou representante. Em nota oficial, o órgão disse que já realizou dois encontros com os médicos do Samu e que a gestão mostrou-se "sensível às reivindicações da categoria, além de se comprometer a apresentar propostas a curto e médio prazos, que refletissem em melhores condições de trabalho".

Ainda de acordo com a nota, a SMS garante que na última reunião, em 27 de março, ficou acordado que "o órgão apresentaria o estudo de impacto de possível gratificação a ser oferecida".

A Secretaria informou ainda que o salário dos médicos para o plantão de 24h semanais é de aproximadamente R$ 4700 para o início de carreira, incluindo a gratificação de 50%. A categoria reclama que o piso gira em torno de R$ 3200 pelas 24h de plantão semanais.

Reivindicações da categoria - Os profissionais cobram a contratação de maior efetivo e melhorias no plano salarial. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos da Bahia (Sindimed), Francisco Magalhães, os médicos do Samu são os que têm a maior remuneração dentre a categoria em Salvador.

"A segregação com o Samu vem desde a gestão passada, mas conversamos várias vezes com a atual equipe da prefeitura e as negociações não têm evoluído. A maioria dos que entraram no último concurso pediu demissão e hoje contamos com um efetivo de apenas 74 médicos, quando o mínimo deveria ser de 140. E, ainda, tem 45 aprovados no último certame aguardando convocação", comentou Magalhães.

Com a paralisação, apenas 30% do efetivo vai funcionar e só deve atender casos graves, com risco de morte ao paciente, como acidentes ou infartos. O Sindimed recomenda que as pessoas com pequenas emergências se procurem as unidades de saúde dos bairros.

