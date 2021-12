Prefeitura monta esquema especial para segundo turno de eleições

Em virtude do segundo turno das eleições 2018 que ocorre neste domingo, 28, a Prefeitura promoveu um esquema especial, equipes do poder público municipal estarão nas ruas com objetivo de garantir tranquilidades aos soteropolitanos na hora do voto.

Nos colégios eleitorais, o trabalho será intensificado nas 143 escolas da rede municipal de ensino, entregues ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE), nesta sexta-feira, 26. As aulas dos estudantes municipais seguem até esta quinta-feira, 25, retornando na segunda-feira, 29, no turno vespertino.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) organizou uma operação de trânsito dedicando atenção especial aos maiores colégios eleitorais de Salvador; Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no Vale do Canela; o colégio Iceia, no Barbalho; a Fundação Politécnica, na Federação; entre outras vias que registram grande movimento, como a Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô), Rua Silveira Martins e os bairros de Pernambués, Itapuã e Cajazeiras.

Equipes estarão voltadas para o monitoramento de tráfego, acompanhando os principais corredores, a fim de solucionar qualquer situação que possa causar algum transtorno.

No transporte e mobilidade, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) preparou uma operação. Das 6h às 18h, a cidade contará com a frota máxima dos dias úteis, mais de 2,5 mil õnibus estarão à disposição da população. 55 agentes de fiscalização estarão nas ruas, além disso será efetuado monitoramento de todas as linhas em tempo real através do Centro de Controle Operacional (CCO).

Para facilitar o deslocamento dos cidadãos neste domingo, o Plano Inclinado Liberdade/Calçada irá operar das 7h às 17h30 com tarifa gratuita e o Elevador Lacerda irá operar das 7h às 21h, com tarifa no valor de R$ 0,15.

