Prefeitura monta esquema especial para Festa da Conceição

Por conta das comemorações Do dia de Nossa Senhora da Conceição, no domingo, 8, a prefeitura de Salvador informou, nesta quinta, 5, que montou um esquema especial para garantir que os festejos à padroeira oficial da Bahia ocorram sem transtornos.

No dia da festa, que tem como tema este ano "Virgem Maria, peregrina da Fé", haverá missas na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, às 5h, 6h e 7h. Já às 9h, será realizada uma Missa Solene, presidida pelo arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Os devotos participam, ainda, de celebrações às 12h, 14h, 15h30 e 18h.

Por conta dos festejos, a partir das 19h do sábado, 7, até 6h da segunda-feira, 9, a Transalvador vai interditar a Avenida Lafayete Coutinho (Contorno), a Ladeira da Conceição, e também toda rua da marginal da igreja.

Para os casos de urgência e emergência, o público poderá contar com os nove postos de pronto-atendimento 24 horas espalhados pela cidade, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atende pelo número 192.

A Secretaria de Ordem Pública (Semop), responsável pelo ordenamento da festa, disponibilizará cerca de 40 agentes de fiscalização para assegurar que não haja irregularidades como atuação de ambulantes não credenciados, uso dos chamados "espetinhos" na comercialização de alimentos ou de bebidas em embalagens de vidro.

Conforme a prefeitura, este ano, serão montadas barreiras para evitar que vendedores não autorizados tentem driblar a fiscalização da festa. Os fiscais da Semop vão contar com o apoio da Guarda Municipal, que trabalhará com 40 agentes. O grupamento também dará suporte ao trabalho de monitoramento do trânsito realizado pela Transalvador.

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) ficará responsável pela fiscalização de publicidades irregulares, como faixas e cartazes. O órgão também atuará para inibir a poluição sonora.

A prefeitura também garantiu que o público da festa contará com um total de 36 sanitários químicos instalados pela Limpurb, sendo 24 femininos e 12 masculinos.

O órgão também é responsável pela limpeza da área da festa e seu entorno, em uma ação que começa às 23h e segue até o final do evento. A equipe de serviço terá 25 agentes de limpeza, um compactador, quatro carros-pipa e duas caçambas carregadeiras.

