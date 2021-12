Prefeitura monta esquema especial de segurança para festival

O Festival da Cidade contará com mais de mil policiais militares na Praça Cyru, Dique do Tororó e Cajazeiras, entre os dias 28 e 30. O policiamento será feito em todas as áreas impactadas pelo evento, inclusive terminais de transbordo, pontos de ônibus, pontos de táxi e terminal marítimo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ao todo serão 1.008 policiais atuando durante os festejos. Além das unidades dos comandos envolvidos, atuarão como apoio as especializadas Gêmeos, Rondesp, Esquadrão de Motocicletas Águia, Esquadrão de Polícia Montada e Apolo.

