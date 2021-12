Prefeitura monitora uso do espaço público no Carnaval

A prefeitura enviou uma força-tarefa formada por três órgãos da administração municipal para fiscalizar a montagem das estruturas para o Carnaval, que se inicia no próximo dia 22. O objetivo foi orientar os responsáveis pelos camarotes, para que estes não ocupem espaços além do permitido.

A frente composta pelas secretarias de Urbanismo (Sedur), Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra) e Manutenção (Seman) iniciou nesta sexta-feira, 27, o monitoramento no trecho entre o cruzamento da Av. Oceânica com a Av. Adhemar de Barros, em Ondina, até a Barra (circuito Dodô).

Coordenador de fiscalização urbanística da Sedur, Everaldo Freitas informou que a vistoria teve caráter educativo, para que os responsáveis pelas estruturas não permitam a invasão do espaço público, obstrução das redes de drenagem e se comprometam a devolver a cidade no estado original.

Trânsito

Os impactos da instalação de boxes, estandes e camarotes já podem ser sentidos nos reflexos causados no trânsito, devido ao fluxo de veículos de carga e descarga. Até o dia 13 de março, esses veículos têm livre circulação em algumas ruas.

Morador da Barra, o administrador Leandro Borges, 37, diz gostar da festa, mas critica a “parte ruim” do evento. “Pulo alguns dias, mas ruim é o período que o antecede, com o trânsito já começando a ficar pesado no bairro”, queixa-se.

