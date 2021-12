Prefeitura libera imóveis isentos do IPTU de pagarem a taxa

Imóveis da capital avaliados pela prefeitura em até R$ 80 mil, portanto isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), também vão ficar livres do pagamento da "taxa de lixo", a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD).



O prefeito ACM Neto, ao lado do secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, anunciou, ontem, que enviará à Câmara Municipal, em caráter de urgência, projeto de lei que concede a isenção. Neto espera que o projeto seja aprovado até esta terça-feira, um dia antes da primeira data de vencimento do imposto.



Para obter o benefício, o contribuinte precisa ter feito cadastramento ou recadastramento no ano passado. Aqueles que já pagaram a taxa devem procurar a Secretaria da Fazenda, no Centro, e solicitar o reembolso.



De acordo com Neto, quando a prefeitura anunciou a isenção do IPTU, os contribuintes de baixa renda imaginaram que o benefício seria estendido à taxa de lixo. "Em momento algum, nos projetos que encaminhamos à Câmara, se propôs discutirmos a taxa de lixo", afirmou.



O projeto ainda propõe o perdão das dívidas da taxa de lixo, também dos contribuintes com imóveis até R$ 80 mil. O perdão das dívidas dos últimos cinco anos já estava garantido para quem fez o recadastramento de imóveis até esse valor na campanha.



Perdas



Serão 232,3 mil contribuintes contemplados, o que representa perda de R$ 22,8 milhões em arrecadação. De acordo com ACM Neto, essa perda de arrecadação com as novas medidas será compensada com corte de gastos e revisão de despesas.



"No próprio projeto [de lei] nós temos que apontar as fontes de compensação", explica Neto.



"Estamos procurando compensar a não arrecadação deste montante com outras fontes e outras receitas que podem ser melhoradas por parte da prefeitura", acredita.



O valor da taxa de lixo é calculado a partir do tamanho do imóvel, em metros quadrados, e pode chegar a até R$ 635.



De acordo com o secretário Mauro Ricardo Costa, a taxa de lixo foi atualizada em 5,7%, em relação ao ano anterior, levando-se em consideração a inflação do período.

Os valores-base do ano de 2013 foram mantidos, de acordo com o gestor.



"Mesmo essas pessoas não pagando a taxa de lixo, o lixo será coletado, obviamente.



A maior produção de lixo é nos bairros mais pobres da cidade, onde existe uma frequência maior da coleta", afirmou ACM Neto.

adblock ativo