Prefeitura lança websérie que mostra experiências dos soteropolitanos com Salvador

A Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), lançou a campanha “Salvador por Soteropolitanos”. O projeto consiste em uma websérie de seis episódios, trazendo experiências diferentes do habitual e histórias de pessoas que vivenciam a capital baiana intensamente.

Os filmes trazem uma linguagem poética, personagens reais e muitas dicas de como conhecer Salvador com um outro olhar. Também foram produzidos roteiros de cada episódio com todas as informações importantes, no intuito de ajudar as pessoas na organização de seus futuros passeios.

Os locais escolhidos para a gravação foram Barra, Graça, Vitória, Centro Histórico, Itapuã, Cidade Baixa, Rio Vermelho e Subúrbio, onde foi possível conhecer pessoas que moram, frequentam ou trabalham nestas regiões e a relação de cada uma delas com a cidade.

Ciclovias e espaços públicos para passeios ao ar livre, restaurantes escondidos, uma igreja gótica, praias de águas calmas e cristalinas, espaços culturais, vivenciar as tradições são exemplos de experiências que serão mostradas e servirão de inspiração para aqueles visitantes ou soteropolitanos que pretendem explorar e redescobrir cada cantinho desse de Salvador.

“Essa websérie reforça a nossa estratégia de mostrar uma Salvador a partir de diferentes perspectivas dos seus moradores, que podem proporcionar experiências singulares na cidade”, destacou o secretário Pablo Barrozo.

A websérie pode ser acompanhada pelo site www.salvadordabahia.com/; no Instagram @visitsalvadordabahia; no Facebook, através do perfil Visit Salvador da Bahia; e no YouTube, através do canal Visit Salvador da Bahia.

