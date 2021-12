Prefeitura lança terceiro eixo do Salvador 360

A Prefeitura de Salvador lançou, na manhã desta segunda-feira, 6, o sexto eixo do programa Salvador 360 – Cidade Sustentável, que envolve uma série de ações para o desenvolvimento da cidade sem prejudicar o ambiente natural, além de incentivos ao uso de energia renovável.

O lançamento ocorreu no Parque da Cidade (Itaigara), com o prefeito ACM Neto, o titular da pasta Cidade Sustentável, André Fraga, além do então titular da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Guilherme Bellintani, que se despediu ontem do órgão.

A ocasião serviu para apresentar o Manual Técnico de Arborização Urbana de Salvador com espécies nativas da Mata Atlântica, junto com a atualização do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) amarelo, que visa dar desconto de 10% a casas com energia solar.

Com um investimento da ordem de R$ 150 milhões, o programa reúne outras 48 ações, entre elas Salvador Capital da Mata Atlântica, Salvador Solar, Hortas Urbanas, Bandeira Azul, Ciclovias, Resiliência e Mudanças Climáticas.

O escopo envolve a implantação de sete parques naturais, entre eles, o Jardim Botânico (São Marcos), o Centro de Mata Atlântica (Bonfim) e a Pedra de Xangô (Cajazeiras).

E ainda o Parque Marinho da Barra, Parque dos Ventos (Boca do Rio), Lagoa do Arraial do Retiro e a Ilha dos Frades.

O projeto prevê, ainda, revitalização da Lagoa dos Pássaros (Stiep), restauração florestal de Canabrava, ampliação das ciclovias em 80 quilômetros, plantio de mais de 1.400 árvores na avenida Suburbana, implantação da Bandeira Azul nas praias de Stella Maris, Flamengo e Ipitanga.

Investimento

A ideia do eixo é casar o desenvolvimento da cidade com a pauta sustentável. De acordo com o prefeito, os investimentos serão revertidos no sentido de garantir ações importantes para a conservação da biodiversidade, além do incentivo ao uso de energia renovável, por meio do incentivo à implantação de painéis solares em casas da capital.

“Nós, que já implantamos o IPTU verde, na primeira gestão, apresentamos como novidade o IPTU amarelo”, informou o alcaide. “Que pretende estimular a utilização de energia solar nos imóveis, o que garantirá desconto de 10% no pagamento do imposto”, acrescentou.

Conforme o prefeito, os recursos a serem investidos somam-se uma parte de renda própria do município, mais financiamentos. “Alguns os quais já contratamos e outros os quais pretendemos contratar. Mas os recursos estão assegurados para o projeto”, garantiu.

Sobre a implantação da Bandeira Azul na orla norte, Neto disse que estão previstos investimentos para o trecho. “Estamos com projeto para aquele trecho que é o maior em extensão, onde há potencial para expansão hoteleira”, vislumbra.

