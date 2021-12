Prefeitura lança telefone para denúncias de focos do Aedes

A Prefeitura de Salvador vai disponibilizar um número exclusivo para denúncias de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti a partir desta terça-feira, 22. O canal telefônico 3202-1808 funcionará de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h.

O objetivo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é tornar mais rápido a contenção do vetor transmissor das arboviroses em todas as localidades do município. Será possível ainda solicitar pelo canal vistorias por parte do Centro de Controle de Zoonoses.

