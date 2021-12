Prefeitura lança campanha para educar motoristas

As ocorrências de colisão, choque e abalroamento lideram, respectivamente, o ranking de acidentes no trânsito de Salvador. Mas é o quarto lugar da lista o que mais preocupa os pedestres: o atropelo. O motivo? Ele é a principal causa de morte nas vias da capital.

Segundo dados da Transalvador, até setembro deste ano, foram registradas 125 mortes no trânsito por acidentes. Do total, 52 foram por atropelo; 38, por colisão e 24, por choque. Nos últimos dois meses, o número de óbitos aumentou de 52 para 72 contra 81, em 2013. Ao todo, houve 1319 ocorrências este ano contra 1349, no ano passado.

Para ajudar a conscientizar os condutores, o prefeito ACM Neto lançou nesta segunda-feira, 1º, no palácio Thomé de Souza a Campanha "Pediu pra parar, parou", que conta com a participação do cantor do Psirico. "A participação de Márcio Victor foi voluntária", afirmou o prefeito ACM Neto.

Ele acrescentou que, no ano passado, quando assumiu a prefeitura, percebeu o crescimento nos indicadores de problemas de trânsito, sobretudo com vítimas fatais. "Muitas vezes não são colisão, mas desrespeito dos motoristas com os ciclistas ou pedestres", avalia.

Desrespeito

Uma das causas é o desrespeito à faixa de pedestre. O número de multas por avanço de sinal vermelho, por exemplo, saltou de 127.377 no ano passado para 139.216, este ano, registradas por fiscalização manual e eletrônica.

As multas por deixar de parar na faixa também saltaram de 21, no ano passado para 326, este ano. "Nós pedestres não podemos confiar no sinal vermelho. Certo dia eu quase ia sendo atropelada por ter confiado. Quando coloquei o pé na faixa, me assustei com o vulto", disse a vendedora Carla dos Santos, 29. Ela desce no ponto de ônibus do Caminho das Árvores diariamente e precisa atravessar a Alameda das Espartódeas para seguir em direção ao Salvador Shopping.

Carla diz que os casos de avanço de sinal vermelho são frequentes nesta via. "Não há radares, os motoristas avançam", afirma. O desrespeito é considerado infração gravíssima. Se flagrado, o motorista perde sete pontos na carteira e tem que pagar R$ 191,53.

Para o comerciante Rodrigo Mendes, 37, a reeducação da população só vai ser conquistada em longo prazo. "Eu dirijo, mas também sou pedestre. Quando estou no carro, tenho consciência da importância de respeitar quem está a pé. Infelizmente, nem todos pensam assim", diz.

Ferramentas

O titular da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador, Fabrízzio Muller, não informa quantas faixas são monitoradas com radares (segundo ele, é preciso fazer um levantamento), mas diz que até o final do ano, 50 novos radares (incluindo os de faixas e de velocidade) estarão funcionando. No início de 2015, serão 236.

Além disso, conforme ele, das 2500 faixas de pedestre existentes na cidade, cerca de mil, foram pintadas e requalificadas na atual gestão e, em pontos mais críticos, a sinalização é em vermelho para ganhar mais destaque.

A sinalização demandou investimento de cerca de R$ 10 milhões este ano. "Fazemos em média 10 e 12 faixas por noite", afirma.

Muller se diz preocupado com o número de mortes por atropelo: "ainda é o grande responsável por vítimas fatais e nós estamos nos mobilizando para reverter isso. O trabalho de fiscalização e implementação de ferramentas já surtem efeito".

As avenidas com maiores ocorrências de óbitos por atropelo, este ano, foram a Luiz Viana Filho (Paralela) e Mário Leal Ferreira (Bonocô), ambas com quatro, cada. Em segundo lugar, estão Afrânio Peixoto (Suburbana) e Octávio Mangabeira (Orla) com três ocorrências, cada.

Sobre estas ocorrências, Fabrízzio Muller, ressalta que há casos em que a imprudência é do pedestre. "Estas são vias de trânsito rápido. Há muitos casos em que fica evidente que a houve negligência do pedestre, que deixou de utilizar a passarela ou a sinaleira para atravessar em local indevido", completa.

Em locais onde há necessidade de implantação de sinalização horizontal (faixas de pedestres, canteiros, linhas) ou vertical (sinaleiras), a população pode entrar em contato com o órgão por telefone ou site.

O cidadão ou o líder comunitário precisa encaminhar um ofício para que, em seguida, uma equipe avalie no local se há possibilidade de implantar o equipamento.

