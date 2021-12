Prefeitura lança 18 chamamentos para interessados em gerir unidades de saúde

A Prefeitura de Salvador lançou nesta sexta-feira, 19, editais para 18 chamamentos públicos para recebimento de propostas de entidades e organizações sociais interessadas em administrar doze unidades de urgência e emergência, quatro multicentros e duas policlínicas, localizadas na capital baiana.

Com a medida, Salvador se torna a primeira capital do país com a unificação de todos os seus contratos de gestão. Segundo o titular da Secretaria Municipal da Saúde, Leo Prates, a medida amplia a desburocratização de contratos, garantindo ainda mais qualidade na prestação de serviços para a população.

Ele diz ainda que contratos que operam no molde emergencial ou prestes a vencer serão relicitados. De acordo com o secretário, novos postos que serão incorporados à rede municipal como as Policlínicas de Escada e Narandiba, e a UPA da Cidade Baixa, já irão operar com esse novo modelo.

"Com isso, Salvador torna-se a primeira capital do país com a unificação de todos os seus contratos de gestão, envolvendo metas quantitativas e indicadores de qualidade que serão acompanhados e fiscalizados rotineiramente”, afirmou o gestor.

Os editais já estão disponíveis na edição dessa sexta-feira, 19, do Diário Oficial do Município. A abertura dos envelopes com as propostas acontecerá em sessões públicas realizadas nas datas indicadas nos próprios editais.

Editais já estão disponíveis na edição dessa sexta-feira do DOM | Foto: Divulgação

Editais já estão disponíveis na edição dessa sexta-feira do DOM | Foto: Divulgação

Editais já estão disponíveis na edição dessa sexta-feira do DOM | Foto: Divulgação

adblock ativo