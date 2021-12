Prefeitura já derrubou 240 barracas até esta terça

>> Qual a sua opinião sobre a derrubada das barracas de praia?

Agentes da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) já derrubaram 240 barracas localizadas nas praias de Stella Maris, Praia do Flamengo, Patamares, Pituaçu, Jardim de Alah, Praia dos Artistas, Corsário, Placafor, Barra, Ondina, Rio Vermelho e Itapuã.

No início da noite desta terça-feira, 24, barraqueiros da praia de Ondina, revoltados com a demolição das estruturas, atearam fogo nos destroços que ficam à beira da Orla, informou a Superitendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador). O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas.



Por conta do fogo, o tráfego de veículos está lento na Avenida Oceânica. A fumaça dificulta a visibilidade dos motoristas que usam a via, de acordo com o órgão.

Balanço - Os números dilvulgados pela Sucom até o momento, compreendem as ações do órgão nestas segunda, 23, e terça-feira, 24. Só hoje, a Prefeitura derrubou 138 equipamentos. De acordo com informações da assessoria de comunicação da Sucom, as estruturas de Ipitanga e da Cidade Baixa devem ser removidas nesta quarta-feira, 25.

Destroços das barracas se acumulam na areia da praia após demolição em Patamares

Ipitanga - Na manhã de hoje na orla de Ipitanga, na expectativa da derrubada, os proprietários, revoltados com a ação, prometiam atear fogo nas barracas. A demolição no local está marcada para amanhã.



A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, entrou com uma ação na Justiça ontem para suspender as demolições em Ipitanga, alegando que as mesmas não fazem parte da capital baiana. Para o advogado da Associação dos Donos de Barracas de Praia, João Maia, há restaurantes sendo privilegiados e os barraqueiros desrespeitados. "Se é para demolir, tem que ser tudo, pois tem restaurante na Praia de Patamares que fica na mesma linha das barracas e não foi demolido", afirmou.



Primeiro dia - Na segunda, comerciantes de Patamares fecharam a rua em protesto contra a possibilidade de demolição e ameaçaram incendiar as barracas caso funcionários da prefeitura tentassem derrubar as estruturas. Apesar da ameaça, nesta manhã não houve reação por parte dos barraqueiros.



A Justiça ordenou a destruição de 353 barracas na orla da capital baiana e a prefeitura tem o prazo de 12 dias para finalizar a operação. Em maio deste ano foram derrubadas 98 unidades.



*Com redação de Paula Pitta e Michele Mendes | A TARDE On Line



