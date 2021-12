Prefeitura investirá R$ 5 milhões em restaurações

A Prefeitura de Salvador anunciou que vai investir R$ 5 milhões para a restauração de mais de uma centena de monumentos degradados nos próximos quatro anos. A reforma do patrimônio público já foi iniciada e prevê a requalificação de dois monumentos por mês. A informação é do secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo de Salvador, Guilherme Bellintani, que disse ainda que foram mapeados 171 monumentos degradados na cidade.

Os primeiros requalificados são a estátua de Pelé, na Fonte Nova, e o busto do major Cosme de Farias, no bairro que leva o nome do "advogado dos pobres". Segundo Bellintani, ambos estão em fase final e serão entregues até o fim do mês. "Partimos agora para a recuperação de 100 monumentos na primeira fase, já iniciada, e de 71 na segunda", disse.

Ele lembrou que a degradação não é resultante apenas de furtos e vandalismo, mas também do desgaste natural causado pelo tempo.

Proteção - No madrugada de sábado, os brasões que ornamentam as laterais da estátua de dom Pedro II e o busto do general Castelo Branco foram furtados no bairro de Nazaré.

A função de preservar estes monumentos é da Guarda Municipal. A assessoria de comunicação do órgão informou que não havia guardas no local porque o efetivo de 1.306 homens está passando por curso de formação e aperfeiçoamento. Os agentes que estão sendo requalificados são direcionados para a proteção de prédios públicos.

A assessoria comunicou que, após estudos realizados pela Superintendência de Segurança Urbana e Prevenção à Violência (Susprev), os guardas serão remanejados para a proteção de monumentos.

