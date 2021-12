Prefeitura interdita arquibancada do Campo Grande por falhas de instalação

A arquibancada localizada na Praça 2 de julho, no circuito Osmar (Campo Grande), foi interditada pela prefeitura nesta sexta-feira, 9. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), foram identificadas falhas de instalação do equipamento. Ainda de acordo com a Codesal, os erros foram cometidos pela empresa licitada para montagem.

A empresa que realizou a montagem foi notificada pelo órgão para realizar melhorias imediatas na estrutura nas próximas 24h. A expectativa é que o local seja reaberto no domingo, 11.

Os clientes que compraram ingressos para sexta-feira e sábado e desejam ter o valor da compra restituído devem retornar ao balcão de compra com a tíquete em mãos. O valor será devolvido integralmente.

O órgão informou ainda que as compras realizadas pela internet serão automaticamente canceladas e o crédito será retornado ao cartão dos clientes.

adblock ativo