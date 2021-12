Prefeitura interdita 29 estabelecimentos no fim de semana

A força-tarefa da prefeitura de Salvador interditou 29 estabelecimentos durante o final de semana. A fiscalização, tendo à frente a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), vistoriou 1.164 locais para monitorar o cumprimento das medidas de combate ao avanço do novo coronavírus.

Além das interdições dos estabelecimentos, a força-tarefa da Prefeitura dispersou cinco aglomerações nos bairros de Jardim Nova Esperança, Paripe, Fazenda Grande, Cajazeiras X e Paripe. De acordo com a Sedur, entre os estabelecimentos interditados estão 12 bares localizados na Pituba, Itapuã, Barra, Imbuí, Rio Vermelho, Boa Viagem e Fazenda Grande.

Além dos bares, estão também uma casa de eventos em Sete de Abril, duas lanchonetes em Itapuã, um comércio de rua com mais de 200 metros quadrados no Retiro, quatro salões de beleza (dois na Pituba e dois no Caminho das Árvores) e nove depósitos de bebida (oito em Itapuã e um em Paripe).

