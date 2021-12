Prefeitura inscreve ambulantes para festa de Santa Barbara

Os ambulantes que desejam trabalhar na festa de Santa Barbara, dia 4 de dezembro, no Centro Histórico, têm que realizar inscrição somente nesta sexta-feira, 29. Os interessados devem comparecer, das 9h às 16h, ao Setor de Autorização para o Exercício de Atividades em Logradouros Públicos da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), localizado na Rua 28 de Setembro, 26, na Baixa dos Sapateiros.

Nesta quinta-feira, 28, a Prefeitura do Salvador publicou, no Diário Oficial do Município, a Portaria 200/2013, que trata do exercício de atividades do comércio informal em logradouros públicos durante as Festas Populares de 2013. O período de inscrição para os demais festejos (Conceição da Praia, Santa Luzia, Réveillon e Boa Viagem) também está presente no documento.

O preenchimento das vagas será feito por ordem de chegada e, na ocasião, é necessário apresentar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) quitado, carteira de identidade, comprovante de residência em Salvador, documento que comprove que a pessoa seja portadora de necessidades especiais (se for o caso) e documento do veículo do ano em exercício (CRLV - para comércio em veículos). O procedimento é o mesmo para quem quiser participar de qualquer uma das festas.

Quem possui caminhão de compra de latinha ou carro de gelo deverá comparecer antes à Cooordenadoria de Feiras e Mercados (CFM/Semop), localizado na BR-324, km 8,5 (edifício da Limpurb), para medição do veículo e retirada da ficha de controle de veículos. A taxa varia para cada equipamento a ser licenciado.

De acordo com a portaria, os ambulantes licenciados devem atender a normas como montagem das estruturas dentro do horário estabelecido pela Semop, manter os equipamentos em perfeito estado de conservação e limpeza, cuidados com o transporte de alimentos e utilização de material descartável.

Está proibida a venda de produtos em espetinhos, vasilhames de vidro, carros de mão, fogareiros e churrasqueiras, além de bebidas pré-preparadas artesanalmente. Quem desobedecer as normas, pode ter o material apreendido, além de pagar multa que varia de R$ 97,07 a R$ 129,44, de acordo com a infração cometida.

