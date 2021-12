Prefeitura inicia vistoria de veículo de mototaxistas

O primeiro dia de vistoria de veículo dos mototaxistas credenciados à prefeitura reuniu, nesta segunda-feira, 4, cerca de 70 profissionais na sede da Coordenação de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), localizada no bairro dos Barris.

Os mototaxistas estão cadastrados pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), de acordo com a lista divulgada no site do órgão.

O processo de vistoria das motocicletas, segundo a assessoria de comunicação da pasta, irá até o dia 18 deste mês. A intenção é atender os cerca de 700 profissionais cadastrados na prefeitura.

No ofício de mototaxista há 10 anos, Amilson Albino teve problemas para realizar a vistoria, mas conseguiu resolver a situação em pouco tempo.

“Meu colete estava com um zíper, mas prefeitura obriga a colocar dois”, disse Amilson, que comprou outro e retornou para finalizar o processo.

A instalação de dois zíperes no colete é obrigatória, segundo o chefe de vistorias da Cotae, Clériston Nogueira, para proteger o selo da prefeitura, que ficará estampado no acessório.

Balanço

Para preencher as mais de duas mil vagas disponíveis para regularização de mototaxistas, a assessoria da Semob prevê que abrirá novo período de cadastramento no mês de janeiro do próximo ano.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

adblock ativo