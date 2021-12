Prefeitura inicia venda de bilhetes para linhas exclusivas durante o carnaval

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), iniciou nesta terça-feira, 7, a venda de bilhetes para o Expresso Carnaval. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), o serviço oferece linhas exclusivas de ônibus para conduzir os foliões aos circuitos da festa.

Cada bilhete custa R$ 25, sendo R$ 5 do cartão, que pode ser recarregado. O bilhete já está disponível nos pontos de venda instalados no Salvador Shopping (Piso L1) e no Salvador Norte Shopping (Espaço Cliente - Piso L1).

Ainda segundo a Secom, entre os dias 23 e 28 de fevereiro, 55 ônibus estarão à disposição da população, entre 13h e 6h, com saídas a cada 15 minutos para levar e trazer as pessoas aos circuitos de forma contínua. As linhas sairão do Salvador Shopping e Salvador Norte shopping com destino aos Barris (Centro), Barra e Ondina, sem paradas no percurso.

