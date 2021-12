Prefeitura inicia plantio de árvores por conta da obra do BRT

A Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável e Inovação (Secis), deu início na manhã desta terça-feira, 17, ao plantio de duas mil novas árvores na cidade em compensação à supressão de 154 vegetais por conta das obras de implantação do BRT.

Dentre as 300 árvores que serão implementadas no local, de diferentes espécies (como palmeiras, ipês amarelos, roxos e rosas, pata de vaca, quaresmeira, sibipiruna e chuva de ouro), 100 foram inicialmente plantadas em uma área verde localizada no final da Via Expressa, região que dá acesso aos bairros de Queimadinho e Soledade. A localização foi escolhida por conta de pedidos da comunidade, através de um levantamento analisado pela secretaria.

A ação contou com a participação da turma do segundo ano da Escola Municipal Luiz Anselmo e com a presença do titular da Secis, André Fraga. As outras 1.700 árvores terão como destino os entornos dos corredores segregados do novo modal de transporte, a exemplo da avenida ACM, e também no Parque da Cidade.

