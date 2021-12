Prefeitura inicia nesta quarta obras em canal no Subúrbio

A Prefeitura Municipal de Salvador inicia nesta quarta, 20, as obras de macrodrenagem e de urbanização do canal do Paraguari, no Subúrbio Ferroviário. O prefeito ACM Neto assina, às 8h30, a ordem de serviço referente às obras, na segunda Praça da Rua da Glória, em Periperi. O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas do Município (Seinfra), Bruno Reis, também estará presente.

Segundo informações da Prefeitura, a requalificação era uma demanda antiga dos moradores. A obra vai envolver a implantação de patamares de 2,80 metros, constituídos por lajes pré-fabricadas nos dois lado do canal. Haverá também um revestimento asfáltico das vias situadas às margem do canal.

Também está prevista a construção de um espaço público de convivência e lazer sobre o trecho inicial do canal, além da implantação de travessias para pedestres sobre o canal e uma iluminação com luminárias em LED.

Ao todo, será feito um investimento de quase R$ 15 milhões de reais oriundos de recursos próprios. A obra será realizada pela BSM, com a coordenação da Superintendência de Obras Públicas de Salvador (Sucop). A requalificação está prevista para durar oito meses, contemplando uma extensão de 925 metros de rio.

