Prefeitura inicia eleições para Conselhos Comunitários

A Prefeitura de Salvador informou, nesta sexta-feira, 8, que iniciará, neste sábado, 9, as eleições para escolha dos membros que vão compor os dez Conselhos Comunitários da cidade (uma para cada área de atuação das Prefeituras-Bairro).

O pleito que definirá os representantes da região do Subúrbio/Ilhas acontecerá das 9h às 12h, na Escola Municipal Cid Passos, na Rua da Lagoa, s/n, Coutos. Já na região da Barra/Pituba, a votação será realizada das 14h às 17h, na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, Rua Fernão Magalhães, nº 2, Chame-Chame.

A expectativa é de que 300 pessoas participem do pleito em cada região administrativa. Poderão votar os representantes das entidades e associações habilitados pela comissão eleitoral, cujos integrantes não poderão ser indicados como candidatos.

As eleições para as demais áreas serão realizadas de acordo com calendário publicado no Diário Oficial do Município do dia 10 de setembro.

