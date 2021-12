Prefeitura inicia cadastramento de ambulantes para festa populares

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) inicia na terça-feira, 10, o cadastramento para os ambulantes que desejam trabalhar nas festas populares da Lavagem do Bonfim, São Lázaro, Itapuã e Iemanjá. As regras estão definidas em portaria publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 5.

Para a Lavagem do Bonfim, a estimativa é que sejam credenciados cerca de 500 ambulantes. A instalação dos equipamentos pode ser feita a partir das 12h do dia da festa, e a retirada até 2h do dia seguinte (ver lista das datas de cada uma das festas abaixo). Para o licenciamento, será obedecida a ordem de senha a ser disponibilizada pelo site.

De acordo com a prefeitura, não será permitido o uso de louças, vidros e alumínio - todo material deverá ser descartável. Também não será permitida a comercialização de produtos em carros de mão, fogareiros, churrasqueiras, nem bebidas pré-preparadas artesanalmente. Todo material irregular será apreendido pelas equipes de fiscalização.

O licenciamento será feito exclusivamente pelo site, alerta a prefeitura. Confira abaixo o cronograma:

Lavagem do Bonfim – A festa será dia 12/01. O licenciamento acontece nos dias 10 e 11/01. A instalação pode ser feita a partir das 12h do dia 12 e a retirada do material até ás 8h do dia 14.

Festa de São Lázaro (Federação) – A festa será dia 31 de janeiro. O licenciamento acontece nos dias 26 e 27. A instalação pode ser feita a partir das 12h do dia 30 e a retirada do material até as 8h do primeiro dia de fevereiro.

Lavagem de Itapuã – A festa será dia 16 de fevereiro. O licenciamento acontece nos dias 13 e 14 de fevereiro. A instalação pode ser feita a partir das 12h do dia 15 e a retirada do material até ás 8h do dia 18 do mesmo mês.

Festa de Iemanjá (Rio Vermelho) – A festa será dia 2 de fevereiro. O licenciamento acontece nos dias 30 e 31 de. A instalação pode ser feita a partir das 12h do primeiro dia de fevereiro e a retirada do material até as 8h do dia 03 do mesmo mês.

