Prefeitura inicia ação para fiscalizar espaços de eventos

A tragédia ocorrida na Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria, já está provocando mudanças e intensificação da fiscalização de casas noturnas em Salvador.

Foi o que anunciou, no início da tarde de segunda-feira, 28, o titular da Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo (Sucom), Sílvio Pinheiro, prometendo inspeções em boates, casas de shows e eventos, espaços para festas infantis, buffets e camarotes do Carnaval. E o órgão começou logo a agir pelo bairro do Rio Vermelho.

O primeiro alvo foi a boate San Sebastian. O agente de fiscalização Nelson Filho e equipe suspenderam temporiaramente as atividades no local. "Eles devem apresentar um plano de segurança, pois verificamos falta de sinalização e ausência de alguns extintores", disse o agente. Outro alvo da inspeção foi o espaço Borracharia, localizado na Rua Conselheiro Pedro Luís. O local, que funciona como borracharia durante o dia e abriga festas dançantes e funciona como um bar alternativo durante as noites dos fins de semana, também foi notificado pelo órgão para suspender os eventos.

Especialista - A equipe do A TARDE foi na segunda a três casas noturnas da capital, acompanhada dos analistas técnicos do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) Leonel Borba e Wilson Quaresma Jucá, para conferir se as normas de segurança eram respeitadas. Na Borracharia, no Rio Vermelho, os engenheiros encontraram uma série de irregularidades: extintores despressurizados, material inflamável e produtos químicos, o que potencializaria um possível incêndio, além de apenas duas portas.

"As condições são precárias. Isso aqui é um armengue", criticou o engenheiro mecânico Jucá. Responsáveis pelo estabelecimento não estavam no local. Na segunda casa visitada, o Groove Bar, na Barra, os técnicos fizeram uma análise positiva. "A casa está ok. As observações são que os extintores fiquem em local de fácil acesso e que as indicações de saída de emergência sejam melhoradas", sublinhou Borba, que é engenheiro civil e de segurança do trabalho.

No Groove, os analistas observaram a presença de itens de segurança essenciais, como extintores, portas de emergência, teto com material não inflamável e porta corta-fogo e sem travas. O gerente do empreendimento, Plínio Marcus, disse que a Sucom realiza fiscalização apenas uma vez por ano, quando o alvará de funcionamento é renovado.

A TARDE foi, ainda, ao Off Club, também na Barra, mas encontrou o estabelecimento fechado. O vice-presidente do (Crea-BA), Leandro Fonseca, afirmou que tragédias como a de Santa Maria revelam precariedade na fiscalização. Por não haver uma legislação nacional específica, estados e municípios são responsáveis por elaborar as normas, tendo por base as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

