Prefeitura inaugura obra na Praia do Flamengo

Foi inaugurada neste sábado, 9, a primeira etapa da obra de drenagem e pavimentação nos arredores do Conjunto Marissol, localizado na Praia do Flamengo, em Stella Maris.

O evento, que começou por volta das 10h30, contou com a presença do prefeito de Salvador ACM Neto, do vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Bruno Reis, e de outros representantes municipais.

A obra era uma reivindicação antiga da comunidade que sofria com alagamentos durante a época de chuvas e diversos outros problemas de infraestrutura. Moradores que prestigiavam a inauguração descreveram a obra como uma vitória da comunidade.

"Nosso bairro era abandonado. Por isso resolvemos nos unir em manifestações e abaixo-assinados para que fôssemos ouvidos", conta Sandro Barros, que vive no local há 6 anos.

Outra moradora, Valéria Souza, faz questão de lembrar do sofrimento enfrentado antes das obras começarem. "Não existia asfalto, era tudo barro e sem nenhuma drenagem. Vários amigos meus perderam casas e iam para o ponto de ônibus com a água no joelho. Melhorou, mas ainda há muito a ser feito", lembra ela, que também afirma não ter havido transtorno nas chuvas do último dia 26 de outubro.

A região beneficiada pela obra pertencia ao município de Lauro de Freitas. Só há três anos, o local foi integrado ao município de Salvador. Receberam intervenções as ruas Ipecaetá, Engenheira Magnólia Teixeira, Engenheiro Alves e Souza e Engenheiro André Falcão. Ao todo, foram necessários seis meses de obras para a conclusão do projeto de requalificação dessas vias, que somam 3,4 km de extensão.

"Os alagamentos agora fazem parte do passado. No início do ano que vem, entregaremos a segunda etapa da obra no Loteamento Marissol, com drenagem e macrodrenagem. Essa é uma parte integrante do trabalho que estamos fazendo na cidade para enfrentar esses problemas antigos", adiantou o vice-prefeito.

