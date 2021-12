Prefeitura inaugura novo CRAS de Fazenda Grande do Retiro nesta quinta

Será entregue nesta quinta-feira, 5, o novo Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) de Fazenda Grande do Retiro. A iniciativa é da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação (Secom), o centro tem como objetivo atender as famílias em situação de pobreza e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais. Foram investidos cerca de R$ 297 mil no novo equipamento.

