Prefeitura garante transferência de idosos do Abrigo Dom Pedro II

Por meio de nota divulgada na noite desta terça-feira, 24, a prefeitura de Salvador informou que todos os idosos do Abrigo Dom Pedro II, localizado na Boa Viagem, em Salvador, serão transferidos para um local que garanta "acessibilidade, conforto e assegure o cuidado, o respeito e a dignidade dos abrigados".

O abrigo passará por reforma estruturais após notificação da Defesa Civil de Salvador (Codesal), mas ainda precisa de autorizações e orientações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Para atender a determinação do juiz Luiz Augusto Medrado Sampaio, a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) acolherá de forma temporária os idosos assistidos pelo Abrigo Dom Pedro II.

A prefeitura também aproveitou para negar os boatos das redes sociais e afirmou que "a atitude arbitrária de fechamento do Abrigo é leviana e irresponsável. Uma vez que as intervenções são imprescindíveis para ofertar de forma correta e eficaz o serviço ao qual se propõe", sugere a nota.

adblock ativo