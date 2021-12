Prefeitura finaliza ações para Lavagem do Bonfim

Quinta-feira, 12, é dia da festa mais popular de Salvador, a tradicional Lavagem do Bonfim, realizada na segunda quinta-feira após o dia de Reis (6 de janeiro) e que atrai milhares de fiéis à Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa.

Para garantir a segurança em todo o percurso, a prefeitura disponibilizará serviços para a população que participará dos festejos.

A Guarda Civil Municipal contará com 151 agentes atuando durante a caminhada de 8 km, iniciado na área da Conceição da Praia, no Comércio. Os agentes darão apoio às secretarias de Mobilidade (Semob) e da Ordem Pública (Semop), além da Assistência Militar e da Superintendência de Trânsito (Transalvador).

Para facilitar o acesso de devotos e turistas ao local da festa, o trânsito na região sofrerá alterações. Nos horários entre 1h e 22h serão proibidos estacionamento e circulação de veículos na Avenida Lafayette Coutinho, em ambos os sentidos, no trecho compreendido entre a Rua da Gamboa de Cima e a Praça Visconde de Cairu.

Nas ruas da Conceição da Praia, da Bélgica, Miguel Calmon e Luiz Régis Pacheco também haverá restrições para estacionar carros.

Tradicional lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim abre, na quinta-feira, 12, o ciclo de festas populares

Expectativa

A festa terá como lema é “Ele está no meio de nós”. A novidade este ano é que a imagem, que será apresentada ao povo no momento da bênção na Colina Sagrada, será conduzida pelos fiéis num andor da Conceição da Praia até o Bonfim, onde ficará próximo à porta principal da Basílica para veneração pública até às 18h.

“A nossa expectativa em relação à festa a melhor. As pessoas têm vindo aqui não somente nos dias da novena ”, diz o juiz da deveoção Francisco José Pitanga Bastos, 71, que há 53 participa da festa.

*Estagiária sob supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

