Prefeitura fecha 18% das obras vistoriadas no 1º semestre

A Superintendência do Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) realizou 275 interdições e 868 embargos de obras de construção no primeiro semestre deste ano. Ou seja, 18, 09% das 6.323 vistorias realizadas no período na capital baiana.

As fiscalizações resultaram, ainda, em 1.562 notificações e 1.370 multas, cujo valor varia entre R$ 63,13 e R$ 31.564,35, a depender da gravidade da infração. Inadequações em construção, reforma, ampliação e reparo foram os principais problemas detectados.

As obras que cumpriram as determinações da Sucom já foram liberadas. Mas o órgão não dispõe de dados sobre a quantidade delas.

Entre o início de julho e o último dia 8 de agosto, o órgão já expediu 34 multas, 33 notificações e fez 25 embargos e 10 interdições.

Uma das obras interditadas foi em um terreno ao lado do edifício Jardim Boa Vista, em Brotas, onde parte da garagem desabou e arrastou dois carros no dia 7. Ninguém ficou ferido. A ação ocorreu no dia seguinte.

Segundo o diretor de fiscalização da Sucom, Everaldo Freitas, a interdição ocorreu devido a riscos de novos deslizamentos. Ele diz que só o laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) - com resultado previsto para a próxima semana - poderá confirmar se foi a obra que causou o desmoronamento.

Moradores do edifício temem que ocorra um novo acidente. Parte da garagem foi interditada devido a rachaduras que surgiram após o desabamento.

Das 64 vagas de estacionamento do prédio, 33 estão interditadas. O pátio onde fica a piscina, construída sobre a garagem, também foi vedado devido ao risco de desabar.

Um dos fatores que causaram o desmoronamento, segundo o diretor da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Luís Campos, foi a obra.

"Pode não ter sido o único fator, mas foi um deles. Vamos aguardar o laudo da perícia para saber quanto foi a influência da obra", afirmou Campos.

Responsáveis pela construção se negaram a comentar sobre as possíveis causa do desabamento, dizendo que só vão se posicionar após a divulgação do laudo do DPT.

Preocupação

O técnico de segurança do trabalho José Fernando Martins, 56, que mora no edifício, diz que os condôminos estão preocupados, principalmente com a falta de segurança.

"A garagem está aberta e pode facilitar a entrada de bandidos. Contratamos um vigilante noturno para ficar no local", relatou.

A síndica do prédio, Rainir Gomes, informou que os moradores que perderam vagas no estacionamento, devido à interdição de parte da área, deixam os carros na rua.

Rainir disse, ainda, que vai aguardar o laudo técnico para poder realizar os reparos visando aumentar a segurança no local e acabar com os riscos de novos desabamentos no edifício.

