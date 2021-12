Prefeitura faz sorteio de unidades do Minha Casa, Minha Vida

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec), realizou na manhã desta , às 10h, na sede da Companhia de Governança Eletrônica do Salvador (Cogel), no bairro de Ondina, o sorteio de mil unidades do Programa Minha Casa, Minha Vida na capital.

O sorteio foi aberto ao público e realizado de forma eletrônica. Primeiro foi sorteado o grupo dos idosos, seguido dos deficientes, que tiveram 6% das vagas reservadas, cada um. Das 880 vagas restantes, 75% foram reservadas para o grupo 1, de pessoas que atendiam 5 ou 6 critérios, e os 25% restante para o grupo 02, que atendiam até 4 critérios de seleção.

"Esse método de sorteio é bem mais prático e formal, aos nossos olhos. É a primeira vez que compareço ao sorteio e o que me motivou a vir foi a esperança de ser contemplada", contou a pensionista Dilma Evangelista dos Santos, 63 anos.

Ao final do sorteio, todos os 339 registrados no grupo 1 foram contemplados. As 321 vagas restantes foram remanejadas para o grupo 2, que teve 541 pessoas sorteadas.

Critérios

Segundo a coordenadora de Habitação da Sindec, para fins do sorteio são utilizados seis critérios básicos, sendo três nacionais e três definidos pela prefeitura. Os nacionais abrangem as famílias residentes ou que tenham sido desabrigadas de áreas de risco ou insalubres, com mulheres responsáveis pela unidade familiar ou que façam parte pessoas com deficiência.

Já os estabelecidos pela prefeitura, atinge as famílias vinculadas a movimentos de luta pelo direito à moradia com assento no Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação ou no Conselho Municipal de Salvador e atuação comprovada na Bahia há mais de dois anos, que vivem em ocupação ou situação de conflito fundiário no mesmo período, em situação de Aluguel Social ou de remanejamento em razão de obras públicas ou Servidor Público.

Documentos

De acordo com a chefe de gabinete da Cogel, Milena Ribeiro, os concorrentes devem ficar atentos ao site do Minha Casa Minha Vida de Salvador, onde até a próxima segunda-feira estará disponível a lista dos contemplados, que devem levar a documentação que foi solicitada (RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, certidão de estado civil e carteira de trabalho), nos horários e datas divulgados. A lista estará disponível no endereço: www.casavida.salvador.ba.gov.br ou ainda pelo Portal da Prefeitura, no www.salvador.ba.gov.br.

adblock ativo