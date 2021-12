Prefeitura faz operações de combate a clandestinos

Segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), somente na primeira semana de janeiro, 40 veículos realizaram o transporte clandestino em Salvador. O órgão vem fazendo operações de fiscalização com o apoio da Polícia Militar.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, a legislação municipal exige dos prestadores de serviço de transporte de passageiros o comparecimento a duas vistorias anuais obrigatórias, realizadas pelo órgão.

“Nessas ocasiões, são verificados itens de segurança, como cintos e extintores de incêndio. Os motoristas devem ainda apresentar atestado de antecedentes criminais. Tudo para oferecer maior segurança ao cidadão”, explica o gestor.

Mota destaca a importância de os motoristas serem cadastrados, já que esse é um fator fundamental para dar tranquilidade aos passageiros. “Se acontecer um problema, isso torna possível a rápida identificação e localização do profissional”, alerta.

Conforme a Lei Municipal 9.066/2016, os veículos flagrados fazendo transporte clandestino são apreendidos e o motorista paga multa no valor de R$ 2,5 mil na primeira ocorrência.

Valor dobrado

No caso de reincidência, o valor da multa é dobrado. Os motoristas também pagam pela remoção do veículo, com custo que varia de R$ 309,27 a R$ 804,09 (a depender do tamanho do veículo), e pela diária no pátio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que vai de R$ 49,48 a R$ 841,21 (a depender do tipo de veículo).

Em 2016, 900 automóveis foram apreendidos e levados à Transalvador.

