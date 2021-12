Prefeitura faz cobrança indevida de R$ 399.776,70 a hospital

Após oito meses de cobrança, a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) reconheceu que a Liga Bahiana Contra o Câncer (LBCC), mantenedora do Hospital Aristides Maltez (HAM), é isenta do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU).

Segundo a presidência do HAM, desde fevereiro a instituição recebe avisos da gestão municipal, cobrando um montante de R$ 399.776,70, referente ao imposto.

A LBCC teria enviado diversos ofícios à Sefaz, com documentação anexada que comprova imunidade prevista na legislação, mas não obtinha resposta. "Esta cobrança representa a falta de atenção da prefeitura e o desrespeito ao Legislativo. Nos causou grande mal-estar", disse o presidente da instituição, Aristides Maltez Filho.

Por outro lado, a assessoria de comunicação da Sefaz explicou que o valor foi cobrado porque a LBCC não informou sobre a isenção no formulário de atualização cadastral, durante o prazo para impugnação do IPTU deste ano.

Ainda segundo o órgão, a medida tornaria mais ágil o procedimento interno da pasta e evitaria o transtorno, "caso a entidade tivesse feito como todas as outras, atualizando o benefício".

"A prefeitura usou um método raso para cobrar o IPTU, baseado apenas nas informações cadastrais. Eles deveriam ter controle dessas informações", rebateu Maltez.

Publicação

A decisão de cancelamento do IPTU e da Taxa de Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares foi publicada na última sexta-feira, no Diário Oficial do Município.

A isenção do IPTU, bem como de outros tributos, está prevista no Decreto Federal 50.517/61, na Lei Estadual 6.670/1994 e Lei Municipal 7.817/2010.

Localizado em Brotas, o Hospital Aristides Maltez oferece atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde.

A unidade - única especializada em câncer do estado - tem 62 anos de funcionamento, dispõe de 232 leitos, com taxa de ocupação de 80%, e realiza 3.200 atendimentos ambulatoriais por dia.

