Prefeitura explica vídeo que mostra ônibus sendo pintados

Um vídeo teve grande repercussão nesse último fim de semana em Salvador. Ele mostra ônibus da Empresa Expresso Metropolitano sendo pintados para o novo padrão do transporte público da cidade, em um galpão da garagem da extinta Empresa Barramar, no bairro de Pirajá.

O autor do vídeo acusa a prefeitura de estar enganando a população. "É piada com a população um negócio desse. Como é que pode? E o prefeito diz que o carro é zero".

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), alguns veículos estão sendo pintados porque serão readequados ao novo padrão de cores que já foi adotado por parte da frota. Estes veículos não podem ter ano de fabricação anterior a 2009. Desde o final do ano passado até fevereiro deste ano, 700 ônibus novos foram colocados na rua, reduzindo a idade média de uso da frota de 8,5 anos para 3,5. Ao todo, Salvador tem 2.460 ônibus circulando nas ruas, totalizando 2.700 ônibus somada a frota reserva.

Segundo o secretário Fábio Mota da Semob, por contrato, as três novas empresas Integra Plataforma (amarelo), Integra Ótima (verde) e Integra Norte (azul), terão, a partir de 22 de abril, o prazo de 1 ano para deixar todos os ônibus no novo padrão. "É preciso deixar claro para a população que a partir da vigência do contrato as empresas atuais serão apagadas. Os ônibus que ainda não foram pintados receberão um adesivo da nova empresa", esclareceu Mota, que completou dizendo que as linhas serão mantidas.

"A partir do dia 22 todos os ônibus que circularem em Salvador precisarão ter equipamento de acessibilidade, GPS, ventilação forçada e motorização euro5, que reduz em 70% os poluentes, e ano de fabricação até 2009".

Ainda de acordo com o secretário, em 2016, não será permitido veículo com ano de fabricação inferior a 2010, e assim sucessivamente. "Por contrato, essa idade média não pode passar de 4 anos em 2015 e em 2016 não vai poder passar de 3,5 anos", disse Fábio.

Veja o vídeo:







