Prefeitura estuda uso de imóveis que serão tomados

O prazo para a regulamentação da Lei 8.853/2014, que permite ao município tomar posse de imóveis urbanos abandonados, sem compensação aos proprietários, termina em um mês. Mas a prefeitura já estuda finalidades para estas propriedades.



De acordo com Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM), instituição responsável pela gestão do patrimônio cultural, o Centro Histórico será a prioridade quando a lei for regulamentada.



Segundo ele, a prefeitura poderá tomar posse dos imóveis e destiná-los ao uso por grupos culturais, instituições públicas (secretarias e órgãos), escolas, universidades, além de programas de habitação do município.



O gestor, entretanto, pontua que o processo de arrecadação dos imóveis pelo município pode ser retardado. "O processo judicial pode demorar porque os proprietários podem aparecer e não permitir que a prefeitura tome posse", ressalta.



O Executivo municipal, no entanto, ainda não tem um levantamento sobre a quantidade de imóveis abandonados na cidade. O único estudo disponível aponta que o Centro Histórico possui 1.500 unidades abandonadas.



Este dado deu origem, na última semana, a um movimento que pretende chamar a atenção da população e do poder público para o abandono de imóveis no Centro, que tem causado ônus para a sociedade.



Insatisfeito com a situação, um grupo de moradores da região carimbou 30 casas com o nome do movimento, Aqui podia morar gente.

Insatisfação



O produtor cultural Dimitri Ganzelevitch, um dos participantes do Aqui podia morar gente, diz que movimento surgiu da insatisfação de moradores "com a omissão do poder público a respeito das casas abandonadas e fechadas durante anos".



O cineasta Cláudio Marques afirma que a Lei 8.853/ 2014 é uma boa iniciativa, mas observa com desconfiança. "Esperamos que seja verdade. Estamos cansados de ouvir falar em projeto. Eles provocam uma expectativa e isso aumenta a especulação imobiliária. Nunca vi uma política de curto, médio, longo prazos", criticou.



O movimento busca discutir ferramentas legais de preservação da memória e tornar o local habitado, vivo.



Regulamentação



O vereador licenciado Edvaldo Brito, autor do projeto que deu origem à lei municipal, afirma que é favorável ao movimento: "É a expressão da insatisfação popular".



Segundo ele, o município pode arrecadar automaticamente o imóvel que estiver devendo o IPTU e se não estiver sendo usado para o fim ao qual se destina. "Se o imóvel está abandonado, não cumpre sua função social que é a moradia", explica.



Durante a regulamentação, desta forma, "caberá à prefeitura definir prazos para a defesa do proprietário, se ele quiser justificar o abandono", complementou.

